Com'è andato l'incontro tra Crosetto e Zelensky a Kyjiv

«Questo è il momento per aumentare gli aiuti, il momento più importante degli ultimi tre anni».di giovedì 16 gennaio tra il ministro della Difesa italiano, Guido, e il presidente ucraino, Volodymyr, può essere riassunto da questa dichiarazione dell’esponente del governo Meloni. È un altro importante segnale di sostegno all’Ucraina da parte dell’Italia, indipendentemente dalla linea dell’amministrazione Trump (l’insediamento è in programma per lunedì 20 dicembre). Ieri anche il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha fatto visita a, annunciando che il Regno Unito fornirà all’Ucraina un nuovo sistema di difesa aerea.ha definito«importante e cruciale. È stato un momento, quello delcon il Presidente, emozionante anche sul piano umano come tutta la mia visita in Ucraina in un giorno come tanti per loro, funestato da bombe che, come ogni giorno, da quasi tre anni, cadono e colpiscono la popolazione civile inerme.