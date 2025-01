Salernotoday.it - Colto da malore mentre lavora: muore operaio di "Caramico" a Salerno

Leggi su Salernotoday.it

Dramma, oggi pomeriggio, nella zona industriale di, dove undi 48 anni del Gruppo “” è statoda un improvvisova. Sul posto, in via Stefano Brun, è giunta un’automedica del Volpi che non ha potuto fare altro che constarne il decesso.