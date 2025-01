Clima ed energia, la tecnologia Ccs per decarbonizzare i settori hard to abate

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – A Ravenna il primo progetto CCS-Carbon Capture and Storage in Italia. Ovvero il processo che attraverso cattura, trasporto e stoccaggio della CO2 ha come obiettivo la decarbonizzazione delle industrie, in particolare deicosiddetti ‘to’, evitando l’emissione in atmosfera di importanti quantità di anidride carbonica. Negli scenari Iea, la CCS e la .