Claudio Baglioni Omaggio a De André e l’incontro con Gigi Riva | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto dial Teatro Donizetti, l’a Dea Nembro,con i giornalisti Lucia Capuzzi eal Mutuo Soccorso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 17 gennaio.Ecco gli appuntamenti.Sino al 19 gennaio alla Fiera diprosegue “IFA – Italian Fine Art”, mostra mercato di Promoberg dedicata all’alto antiquariato e all’arte antica.Gli orari d’apertura sono: sabato e domenica dalle 10 alle 19; feriali dalle 15 alle 19.Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, ain via San Bernardino, 141. Il centro per l’arte e la cultura nato a, su iniziativa del Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, inaugura il 14 settembre una mostra dedicata alla decana di tutte le forme d’espressività legate al corpo e da esso denti, una delle personalità più influenti e iconiche del panorama artistico del nostro tempo.