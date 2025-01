Liberoquotidiano.it - Clamorosa gaffe di Flavio Briatore: ecco cosa ha rivelato con questa foto | Guarda

Per la rivelazione delle livree delle monoposto che correranno il prossimo Mondiale di F1, servirà aspettare la presentazione unica alla O2 Arena di Londra il prossimo 18 febbraio. LaAlpine commessa da, però, potrebbe aver svelato quella che rivestire la prossima vettura del team di Enstone. L'imprenditore piemontese — ex team principale del team con all'attivo quattro titoli piloti: due con Michael Schumacher (quando era Benetton) e due con Alonso (nel 2005 e 2006) — ha infatti postato una storia del primo meeting di questo 2025 con il reparto marketing team transalpino. Il problema è che sul tavolo c'erano ledella nuova vettura francese, che quest'anno sarà spinta da un motore Mercedes e non più da uno prodotto in casa. La livrea futura della monoposto guidata da Gasly e dal suo nuovo compagno di squadra Jack Doohan — con l'ex Williams Franco Colapinto come terzo pilota, per lo meno inprima parte di stagione — avrà inserti rosa sulle ali e su parte del muso, oltreché nella zona della Coca-Cola.