Milleunadonna.it - Circondate e aggredite sessualmente da gruppi di uomini: cos’è l’agghiacciante fenomeno del taharrush gamea

Leggi su Milleunadonna.it

Dio, più correttamente,jamai in arabo, si è tornato a parlare nei giorni scorsi dopo le verifiche e le indagini sulle aggressioni di piazza Duomo a Capodanno. Non era la prima volta che succedeva a Milano, il precedente è della notte di San Silvestro del 2022, e non sarà l’ultima se non.