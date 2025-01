2anews.it - Cippo di Sant’Antonio: “Notte di guerriglia urbana a Napoli”

Leggi su 2anews.it

Momenti di tensione ala scorsain occasione delle tradizionali celebrazioni per il cosiddetto ‘di’. Astaè stata “”. Lo denuncia il parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha assistito in diretta e documentato momenti di “follia” per ladel cosiddettodiAbate, ricorrenza in occasione .