Romadailynews.it - Cina: studenti di Columbia University esplorano innovazioni negli EV

Leggi su Romadailynews.it

Un gruppo didellaStati Uniti, ha recentemente visitato il centro di consegne di Nio a Shanghai. Hanno avuto modo di vedere in prima persona le ultime novita’ della tecnologia dei veicoli elettrici (EV), tra cui demo e test drive di prodotti. Cliccate per scoprire cosa hanno visto e cosa pensano dello sviluppo dei veicoli elettrici in. Agenzia Xinhua