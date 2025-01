Anteprima24.it - Centro per l’autismo, nuovo stop: Associazioni chiedono lumi

Tempo di lettura: < 1 minutoIl movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” chiede spiegazioni all’amministrazione comunale per quanto sta accadendo alperdi Valle.“Dopo il parere negativo dei vigili del fuoco rispetto alla certificazione antincendio e ad una serie di integrazioni da presentare, ricordiamo il sopralluogo fatto qualche settimana fa dalla commissione bilancio evidenziava in modo inequivocabile delle lacune strutturali, come dimostrano le foto allegate.In conclusione chiediamo di accelerare i tempi per tutti gli incartamenti previsti e per ripristinare lo stato dei luoghi, le famiglie non possono più attendere dopo circa 20 anni dalla posa della prima pietra”. VIDEO-FOTO/autismo, il Comune nega l’accessoL'articoloperproviene da Anteprima24.