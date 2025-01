Fanpage.it - Caso Visibilia, Conte: “Santanché si deve dimettere immediatamente, Meloni intervenga”

Dopo il rinvio a giudizio di Daniela Santanché per falso in bilancio nell'inchiesta, il leader del M5s Giuseppeannuncia che chiederà le dimissioni immediate della ministra: "In nessun altro Paese si terrebbe un ministro al suo posto di fronte a questi fatti".