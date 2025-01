Bolognatoday.it - Caso di influenza aviaria riscontrato su un gatto in Valsamoggia

Leggi su Bolognatoday.it

È stato registrato undisu unin, in provincia di Bologna. Il felino viveva a stretto contatto con del pollame infetto di un allevamento familiare, in cui era stata già individuata l’infezione. Per questo, l’intera batteria di polli era stata abbattuta.