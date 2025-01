Laspunta.it - Caro gasolio, il comparto pesca in ginocchio. “Subito un tavolo regionale” chiede Copagri

“La situazione delittico del Lazio è sempre più critica, tanto che ormai non si contano itori che, a fronte delle innumerevoli complessità che gravano sul settore, preferiscono restare in porto invece di prendere il mare senza avere la certezza di andare almeno a coprire le spese sostenute”. Lo sottolinea il presidente dellaLazio Guido Colasanti, ad avviso del quale è fondamentale che la Regione si attivi prontamente per prendere in mano la situazione.“Chiediamo l’istituzione di undi confronto, nel quale individuare delle possibili soluzioni alle tante difficoltà che stanno mettendo inildella, prima fra tutte il sensibile aumento del costo delper i pescherecci, che in poco più di un anno è ormai cresciuto dell’80%, con conseguenze nefasta sulla stabilità economica del settore”, prosegue Colasanti, spiegando che “itori della Regione si trovano a dover far fronte a spese proibitive, che minano seriamente la tenuta e la sostenibilità di uno dei settori di punta dell’agroalimentare del Lazio”.