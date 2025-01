Liberoquotidiano.it - **Camera: Conte, 'su seggio Cosenza ci si sta avviando a grande ingiustizia'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ci si staverso una". Così Giuseppesul casoda M5S e Forza Italia nel collegio uninominale di, all'esame oggi della Giunta per le elezioni della Camera. "Sia per i fatti concreti che sono emersi e per tutti gli elementi acquisiti agli atti e sia perchè stiamo assistendo a una reinterpretazione delle dichiarazioni di voto degli elettori calabresi non conformi alle indicazioni del ministero dell'Interno. Qui sta la ferita originaria". Nel dibattimento stamattina in Giunta, a cui ha assistito anche, sono inoltre emersi altri elementi, sottolinea il leader M5S: "Si è scoperto che molte persone che hanno avviato il ricorso non erano neppure registrati come rappresentanti di lista".