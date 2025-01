Lanazione.it - Cambiano gli orari per i servizi vaccinazioni e certificazioni

Leggi su Lanazione.it

Varia la modalità di accesso ad una serie diterritoriali erogati dalla Zona Apuana dell’Asl Toscana Nord Ovest a Massa e Carrara. L’azienda comunica che l’ambulatoriopresso Casa della Salute di via Bassa Tambura a Massa, situato al piano terra accanto punto prelievo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. E’ possibile prenotare un appuntamento tramite il numero telefonico 0585 493743 (il lunedì dalle 12 alle 13). L’Ufficio per attività certificazione esenzioni mediche di cura primaria, sempre in in via Bassa Tambura, è aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12. Invece l’Ufficio per attività certificazione esenzioni mediche di cura primaria alla Casa della Salute di Avenza a Carrara, in via Campo D’Appio, riceve il pubblico il giovedì dalle 8.30 alle 12. E l’Ufficio per attività certificazione esenzioni mediche di cura primaria presso la ‘Cot’ della Casa della Salute di Carrara, in piazza Sacco Vanzetti, resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.