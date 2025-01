Thesocialpost.it - California, esplode un violento incendio in un impianto di stoccaggio di batterie

Unimprovviso che ha scatenato il panico, con centinaia di persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione: parte dell’autostrada 1 nel nord dellaè stata chiusa a causa di un gravescoppiato In uno dei più grandi impianti dididel mondo. Leggi anche: Chiara Petrolini, il papà dei neonati sepolti in giardino li iscrive all’anagrafeA seguito del rogo, a circa 1.500 persone è stato ordinato di lasciare Moss Landing e l’area di Elkhorn Slough. La centrale elettrica di Moss Landing, situata a circa 124 chilometri a sud di San Francisco, è di proprietà della società texana Vistra Energy e contiene decine di migliaia dial litio. Lesono importanti per immagazzinare l’elettricità proveniente da fonti rinnovabili come l’energia solare, ma se vanno in fiamme possono essere estremamente difficili da spegnere: proprio questo elemento ha messo in allarme i vigili di fuoco, intervenuti con la massima precauzione.