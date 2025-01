Perugiatoday.it - Calciomercato serie C, il Perugia annuncia il passaggio di Morichelli al Messina

Leggi su Perugiatoday.it

Torna a muoversi il mercato del, per quanto riguarda i movimenti in uscita. E' notizia di poco fa quella della cessione di Raulal, formazione di Lega Pro inserita nel girone C, la terza dopo quelle di Sylla e Viti.Il difensore, da tempo ai margini del progetto.