Calcio serie d La Folgore si regala un difensore

Tre punti in più in classifica e un nuovoin organico. Miglior turno infrasettimanale non poteva esserci per laCaratese che non cade nel trabocchetto dell’Arconatese e con un gol di Ferrandino sbanca il campo del fanalino di coda. "Squadra encomiabile per spirito, impegno e determinazione. Siamo stati bravi a trovare nel secondo tempo l’episodio giusto per trovare il gol", dice Carobbio. Poi l’annuncio dell’arrivo dal Sorrento del25enne Andrea Cadili, che quest’anno coi campani inC aveva totalizzato tre presenze. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, nel suo curriculum ci sono altre tracce tra i professionisti nel Foggia, Casertana e AZ Picerno. In D Cadili ha giocato a Lamezia, Acireale e Olbia. Nelle prossime ore sarà più chiaro se il suo arrivo corrisponderà a una partenza nello stesso reparto.