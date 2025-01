Cadono detriti SpaceX voli dirottati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.03 L'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) americana ha dichiarato di aver dovuto bloccare o deviare alcuniper via dilegati all'ultima missione di. La Faa ha garantito che il traffico aereo è già tornato alla normalità. Sul sito Flightradar24, si possono vedere aerei in attesa o in cambio di rotta in un'area vicino a Porto Rico. L'azienda di Elon Musk ha affermato di aver perso il segnale con la capsula della navicella Starship, che ha effettuato il suo settimo test di volo.