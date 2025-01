Ilgazzettino.it - «Brugnaro decideva tutto lui. Boraso? Affarista di campagna»

Leggi su Ilgazzettino.it

VENEZIA - Un comandante assoluto, Luigi, con i più stretti collaboratori, in gran parte ex dipendenti in Umana, succubi e da lui presi spesso a maleparole. Assessori che non osavano.