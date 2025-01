Bresciatoday.it - Brescia: Shamzy in scena con "Testa di Caos"

Leggi su Bresciatoday.it

Andrea Di Raimo, in arte, toscano doc, poco più che ventenne, presenta al Teatro santa Giulia di Villaggio Prealpino il suo secondo show teatrale: "di". Divenuto noto per le sue esilaranti gag, che gli hanno fatto scalare in breve tempo le classifiche dei tiktoker italiani.