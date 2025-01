Ilgiorno.it - Brescia, indagini su bancarotta fraudolenta: 4 arresti e sequestri per 3 milioni di euro

– Personale del Nucleo polizia economico finanziaria della guardia di finanza e della compagnia dei carabinieri dista dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale dinei confronti di cinque persone, residenti nelle province di Milano, Sondrio, Monza e Brianza e Taranto, per i quali è stato anche disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 650 mila. Come fanno sapere i carabinieri e la guardia di finanza del comando provinciale diin una nota congiunta, la complessa indagine, coordinata dalla locale procura della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia, "ha avuto inizio, nel 2021, dall'attività di monitoraggio di alcuni soggetti, ritenuti prossimi a contesti di criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista, che avrebbero acquisito, tramite una società svizzera, la proprietà di un'aziendana operante nel settore zootecnico, depauperandola del proprio capitale e quindi determinando una procedura fallimentare".