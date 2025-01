Ilrestodelcarlino.it - Bosco urbano nel quartiere Monterice. Progetto da 150mila euro con 200 alberi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione delnelMontarice a Porto Recanati, tramite undi rilevanza ambientale che punta a migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. "L’iniziativa rientra fra i progetti che si sono aggiudicati il contributo regionale previsto dal settore ‘Valutazioni e autorizzazioni ambientaliste’ – spiega la giunta portorecanatese -. L’intervento prevede un investimento complessivo di 153.972,43, di cui 138.575,19di contributo regionale, ed i restanti 15.397,24 di risorse comunali. Ildi Montarice è un esempio virtuoso di pianificazione territoriale e di impegno concreto per la tutela dell’ambiente. E avrà un impatto positivo sulla qualità della vita e sul benessere della comunità locale, rappresentando un eccellente esempio di compensazione verde in risposta a decenni di scriteriata urbanizzazione".