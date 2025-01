Quotidiano.net - Borse asiatiche in ordine sparso: focus sulla crescita cinese e taglio dei tassi

Leconcludono la seduta in, con gli investitori che guardano alladopo il Pil. Sui mercati resta centrale il tema deldei, con la Banca centrale giapponese che tornerà a riunirsi la settimana prossima. Chiusura in calo per Tokyo (-0,31%). Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di recupero a 155,57 sul dollaro e poco sotto a un valore di 160,07 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sale Hong Kong (+0,28%), Shanghai (+0,19%) e Shenzhen (+0,36%). In calo Seul (-0,16%) e Mumbai (-0,40%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito le vendite al det. Dall'Eurozona prevista l'inflazione e dagli Stati Uniti la produzione industriale, le licenze edilizie e i nuovi cantieri residenziali.