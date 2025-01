Borsa | Milano chiude in forte rialzo +125%

Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in forte rialzo (+1,25%)

Leggi su Quotidiano.net

Chiusura inper Piazza Affari, in una seduta brillante per tutte le Borse del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,25% a 36.267 punti.