Borsa di Milano in rialzo | Stellantis e Campari trainano spread Btp-Bund in calo

Ladi(+0,53%) sale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra(+1,6%),(+1,5%), Prysmian (+1,4%). Lotra Btp escende a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano ancora inal 3,62%. Nel listino principale contrastate le banche con Bper (+0,8%), Intesa (+0,2%), Mps (+0,1%). Poco mossa Unicredit (-0,01%), dopo la notizia che Barclays si è assicurata una quota del 16% di Commerzbank, di cui il 7,72% in azioni e il restante 8,33% in strumenti finanziari. In flessione Banco Bpm (-0,3%). Bene il settore dell'energia e delle utility dove Hera guadagna lo 0,9%, Eni (+0,8%), A2a (+0,6%), Enel (+0,5%). In fondo al listino Snam (-0,6%) e Nexi (-0,4%).