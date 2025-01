Linkiesta.it - Bologna Città 30 è un successo su tutti i fronti

Il 16 gennaio 2024, dopo un periodo di transizione iniziato nel luglio dell’anno precedente,è diventata la prima grandeitaliana a imporre il limite di velocità dei trenta chilometri orari nella maggior parte delle strade urbane (il settanta per cento). In sostanza, il capoluogo dell’Emilia-Romagna è diventato una30, seguendo gli esempi virtuosi – e supportati da dati incontrovertibili sulla riduzione degli scontri stradali – in giro per l’Europa: da Bilbao a Lione, da Helsinki a Graz, da Amsterdam a Bruxelles. Nella capitale belga, in particolare, dall’introduzione della misura (gennaio 2021) non ci sono state variazioni dei tempi di percorrenza, le vittime della strada si sono dimezzate (da undici morti e centoventuno feriti gravi nel 2020 a cinque morti e cento feriti gravi nei primi nove mesi del 2021) ed è calato il numero di auto in(meno quindici per cento), a fronte di un incremento degli spostamenti a piedi e in bici.