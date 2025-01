Infobetting.com - Bochum-RB Lipsia (sabato 18 gennaio 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Seconda vittoria interna stagionale per ildi Hecking, tornato finalmente a sperare nella salvezza e impegnato quest’oggi nella delicata sfida interna contro il RB. Gli Unabsteigbaren hanno piegato le resistenze di un ottimo St. Pauli grazie al gol di Hofmann a 20 minuti dalla fine, non subendo reti in casa per la seconda gara consecutiva e salendo a -3 dalla salvezza. Sembra .InfoBetting: Scommesse Sportive e