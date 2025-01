Ilrestodelcarlino.it - Blitz nella piaga del lavoro nero. Inchiesta delle fiamme gialle, scovati 13 operai ’fantasma’

della Guardia di finanza nel mondo del. Ledi Forlì-Cesena hanno infatti individuato 13 lavoratorio non regolari. A Forlì, nel corso di due distinti controlli, i militari del comando di piazza Dante hanno rilevato cinque lavoratori in, tutti di origine asiatica, impiegati nei settori del mobile imbottito e della vendita al dettaglio di prodotti non alimentari. A Cesena, invece, i Finanzieri nel corso di interventi in un’azienda agricola e in un centro estetico, hanno scoperto sei lavoratori in, due dei quali della medesima origine straniera e altri quattro italiani, oltre a due altri lavoratori irregolari. Nel corso dell’intero 2024, leforlivesi hanno scoperto, complessivamente, 75 lavoratori in, e 181 lavoratori irregolari in diversi settori, tra i quali quello della ristorazione e turistico-alberghiero, oltreché in vari ambiti della produzione industriale, com’è accaduto, ad esempio, presso un comune della valle del Rubicone, dove i militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Forlì hanno rilevato 129 lavoratori nei cui confronti il relativo datore aveva omesso il pagamento dei previsti contributi previdenziali ed assistenziali.