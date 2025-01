Ilfattoquotidiano.it - Bimbo si chiude in casa con la sorellina neonata e lascia la madre fuori mentre esce fumo dai fornelli: il salvataggio dei carabinieri – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Disavventura per una mamma di Travagliato nel Bresciano. La donna è rimasta accidentalmente chiusando dentro i due figli, uno di due anni e unaincominciava un principio d’incendio: immediato l’intervento deiche hanno salvato i due bimbi.I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari sono intervenuti presso l’abitazione dove il più grande dei due bambini aveva chiuso in giardino la, uscita per buttare l’umido. All’interno era presente anche l’altra figlia. Intanto la cena era in cottura sul piano a induzione, provocando un principio d’incendio con tanto. I militari, accertato di non poter abbattere la porta d’ingresso a vetri perché il bambino era troppo vicino, sono riusciti ad accedere dalla porta basculante del garage, portando in salvo i bimbilaera ormai piena di