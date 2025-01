Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Desio perde con onore. E ora c’è già il Ragusa

Non si può proprio dire che sia un periodo fortunato per la Rimache, ancora alle prese con l’emergenza infortuni, incappa nella sua quinta sconfitta consecutiva. Ma a Casale lo fa combattendo alla pari non per 40, ma 45 minuti. Solo l’over-time sancisce il successo della squadra di Corbani che per buonissima parte del match, specie nei primi due quarti, è stata costretta a rincorrere quella di Gallazzi. Che pur senza Chiumenti (in panchina, ma inutilizzabile come Perez), ma con un Bartninkas recuperato al 100% rispetto Vicenza va davvero a tanto così dal bissare il successo dell’andata. A proposito del talento lituano, prestazione super per lui quella del PalaEnergica “Paolo Ferraris“. Gli acciacchi di sabato sono un lontano ricordo; per lui 24 punti con 12/17 da 2 e 15 rimbalzi. Prestazione da leccarsi i baffi che però non basta a portare in Brianza i due punti.