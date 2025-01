2anews.it - Balletto di Mosca, Il lago dei cigni arriva al Teatro Comunale di Benevento

Leggi su 2anews.it

Il prestigiosodimetterà in scena il celebre capolavoro “Ildei” pressoVittorio Emanuele. La magia della danza classica internazionalecon il prestigiosodi, che metterà in scena il celebre capolavoro “Ildei“. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 gennaio alle ore .