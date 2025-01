Genovatoday.it - "Avevamo paura di perdere i bambini", l'angoscia della donna sopravvissuta al suicidio

Leggi su Genovatoday.it

Non ricorda nulla ladi 34 anni che lo scorso 7 gennaio in via Cantore si è buttata dalla finestra, cadendo dal quarto piano insieme alla sorella di 31 che è morta. Dopo le cure dei medici del San Martino, è stata informata del decessosorella e poi interrogata dalla Squadra Mobile.