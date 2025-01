Firenzetoday.it - Autobus perde olio: mattinata difficile per il traffico / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUndi Autolinee Toscane ha persoquesta mattina intorno alle 7, tra piazza Taddeo Gaddi e il ponte alla Vittoria: arteria principale di ingresso in città, con il fatto avvenuto in piena ora di punta. Inevitabili le forti.