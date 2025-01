Impresaitaliana.net - Autismo Campania Onlus: “Ancora un ricorso vinto, avevano dimezzato le ore di sostegno”

I genitori del bambino si sono rivolti all’associazioneche con l’avvocato Michele Pascarelli ha ottenuto la condanna per il MinisteroNel 2024, in provincia di Napoli, bisognalottare per vedere riconosciuti i propri diritti. Poco importa se a chiedere la tutela di questi diritti siano i genitori di un bambino autistico, persone perbene che non solo devono affrontare le difficoltà che la vita ha posto sul loro percorso ma devono anche combattere contro lo stesso Stato che quelle difficoltà dovrebbe contribuire ad eliminarle.Per fortuna esistono realtà come l’Associazioneche grazie alla sensibilità del suo presidente, Salvatore Cimmino, ed alla disponibilità ed alla professionalità del suo avvocato, Michele Pascarelli, riescono a tutelare i diritti di chi non ha voce.