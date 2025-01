.com - Aumento pensioni e rivalutazione febbraio 2025: dubbi, testimonianze, calcoli, Chi ci perde?

Leggi su .com

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo sull’dellee sulle rivalutazioni degli assegnistici da, esso era corredato da tabelle e precisazioni sul calcolo degli arretrati, ha avuto un ottimo seguito e tendenzialmente quando questo avviene ci sono anche molti commenti di interazione sul portale a dimostrazione che é un argomento sentito che merita ulteriori approfondimenti. Nel seguente elaborato abbiamo deciso di dar voce a quanti si sono espressi pubblicando considerazioni,ed eventuali. Lo scopo é raccogliere tutto quanto é emerso al fine poi di fornire nei prossimi giorni ulteriori specifiche avvalendoci del supporto dei nostri esperti e del Patronato. Di seguito i commenti più significativi che aprono ad interessanti spunti di riflessione anche sugli italiani residenti all’estero che non hanno percepito rivalutazioni dei propri assegnistici e che stanno dunque vivendo questa decisione come una forma di ingiustizia, ma per contro i pensionati italiani che vivono in Italia non sono parsi molto solidali, dando, dalla loro, giustificazioni circa la decisione del Governo, che non ritengono cosi erronea.