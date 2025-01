Ferraratoday.it - Area Giovani, 400 accessi solo negli ultimi tre mesi. E crescono le proposte per il 2025

Leggi su Ferraratoday.it

Il 2024 è appena terminato e i primi giorni del nuovo anno sono utili per tirare le somme di quanto è accaduto, fare bilanci, in definitiva guardare al passato per proiettarsi nel futuro. Anche per, il centro di aggregazione per adolescenti del Comune di Ferrara, è giunto il momento.