Ana Zahirovic 31 anni dieci figli e 150 arresti per furto | Ma non può andare in carcere è incinta

Anaha 31. La prima denuncia perl’ha presa a 11. E due giorni fa è stata la 150esima volta che viene arrestata. Ma nemmeno stavolta andrà in: nonostante sia stata condannata a otto mesi, è tornata in libertà. Perché ha 10ed è in attesa dell’11esimo. Deve scontare in totale 30di. Ma, spiega l’edizione romana di Repubblica, grazie alle gravidanze torna regolarmente libera.vive nel campo rom di Castel Romano. I carabinieri l’hanno sorpresa a piazza Navona mentre sfilava un portafoglio dalla tasca di un passante.AnaArrestata per tentato, ieri mattina è comparsa in tribunale a piazzale Clodio per la convalida dell’arresto: «Chiedo scusa per quello che ho fatto. Ho sbagliato e sono disponibile a pagare un risarcimento».