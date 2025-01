Quotidiano.net - Amore, desiderio e morte in “Vieni dal buio” di Mariagloria Fontana

Sesso, erotismo,: questi i temi principali di “dal” (Castelvecchi) della scrittrice e giornalista. Ai microfoni de “Il piacere della lettura”, l’autrice ci ha raccontato il mondo affascinante e complesso del suo romanzo, in cui personaggi e città si intrecciano in un vortice di desideri e fragilità. Il primo esergo che introduce la storia è un passo tratto dal celebre film di Alain Resnais, sceneggiato da Marguerite Duras: Hiroshima Mon Amour. "Il film rappresenta unpenetrante, perturbante. - spiega- Unche distrugge e rigenera allo stesso tempo”. Unfatto di lacerazioni, tradimenti e ossessioni, così come quello che si trova in “dal”. Al centro della storia troviamo Nora, giornalista enogastronomica alla ribalta, che sta per sposare Paolo, celebre avvocato di Roma.