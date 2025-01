Ilgiorno.it - Alterco tra genitori. La lite finisce a botte

Momenti di alta tensione davanti alle elementari Carducci di via XX Settembre, con urla, insulti e una colluttazione fisica. Protagonisti non due alunni, ma i loro padri, entrambi sulla quarantina, uno italiano e l’altro albanese. L’episodio ha trasformato un normale pomeriggio di rientro a casa in uno spettacolo imbarazzante per gli altri, insegnanti e, purtroppo, anche per i bambini. I due, che si trovavano davanti alla scuola per riprendere i loro figli al termine delle lezioni, hanno dato vita a unche potrebbe sfociare in conseguenze penali. La situazione è rapidamente degenerata: dalle parole si è passati ai fatti lungo via Rossini, con i due uomini che hanno ingaggiato una violenta. Il tentativo di un passante di fermare lo scontro, richiamando una pattuglia della polizia locale, non è bastato a calmare gli animi.