Lanazione.it - Alta velocità nelle zone 30. La Municipale studia i flussi

Giro di vite contro coloro che solcano le stradine di periferia come fossero a Maranello generando potenziali pericoli per l’incolumità propria e altrui. La novità è sbucata un paio di giorni fa in via Andreotti, a Ponterosso, con l’installazione di un dispositivo della Polizia(nella foto) il cui compito è contare i mezzi che si dirigono verso il Crociale e laa cui transitano in modo da capire se è il caso di intervenire successivamente con provvedimenti più drastici. Nonostante i timori degli abitanti, il rilevatore non sanziona infatti chi non rispetta i limiti di, bensì si limita a elaborare un report. L’anno scorso un provvedimento simile era stato adottato nella zona compresa tra via del Fossetto e via Torraccia, dopo che il Comitato di quartiere Pontestrada aveva alzato la voce sui pericoli di chi guida snobbando la presenza della segnaletica.