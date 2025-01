Parmatoday.it - All’Università di Parma la tradizionale benedizione degli animali

Leggi su Parmatoday.it

È un appuntamento consueto non solo per il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università dima in pratica per tutta la città. E infatti sono state tante le persone che questa mattina sono arrivate in via del Taglio, davanti alle Scuderie del Dipartimento, per far benedire i.