Frosinonetoday.it - Allerta massima allo Scalo di Frosinone: ecco il Daspo Urbano

Leggi su Frosinonetoday.it

Si è svolta stamani, in Prefettura, la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel Capoluogo.All’incontro, convocato e presieduto da S.E. il sig. Prefetto dr. Ernesto Liguori, hanno partecipato, per il Comune di, il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il.