Allegri in Arabia | ecco la data della possibile firma

Il tecnico livornese è sempre più vicino alla panchina dell’Al Ahli: lada cerchiare in rossoLa strada è ormai tracciata: Massimilianoè sempre più vicino a diventare un nuovo allenatore dell’Al Ahli. I contatti degli ultimi giorni hanno portato ad un sensibile avvicinamento tra le parti, al punto che il tecnico livornese ha aperto in modo importante all’opportunità di allenare ina partire dalla prossima stagione.inla(LaPresse) – Calciomercato.itIl club saudita, che nel frattempo ha virato su Cioffi come ‘traghettatore’ fino a fine stagione, conta di aver toccato le corde giuste per convincere l’ex allenatoreJuventus ad accettare la destinazione. A tal proposito,incontrerà gli emissari dell’Al Ahli SFC nel corsoprossima settimana per ratificare formalmente l’accordo verbale che è già stato trovato.