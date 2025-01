Ilgiorno.it - Alla scoperta delle grotte del Campo dei Fiori

Ledeldeiprotagoniste al Cai di Legnano. Venerdì 24 gennaio, alle 21,sezione del Club Alpino Italiano di Legnano (via Roma, 11), si terrà la presentazione del libro fotografico “Panorami sotterranei: viaggio nelledeldei”, a cura di Luana Aimar e Antonio Premazzi. L’opera rappresenta un viaggio visivo nel sottosuolo della provincia varesina. Gli autori, coniugi e speleologi esperti residenti a Varese, sono Istruttori sezionali del Cai di Erba e hanno dedicato oltre dieci annidocumentazionedeldei. "Dopo tanti anni di attività (più di venticinque per entrambi), gli ambienti sotterranei ci sono molto famigliari", spiegano Aimar e Premazzi. "Non è così per la maggior parte dei residenti della zona. Con quest’opera abbiamo voluto condividere la nostra passione, mostrando almeno una parte degli scorci che gli ambienti sotterranei deldeiregalano ai loro visitatori".