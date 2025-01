Oasport.it - Al Rajhi si difende su Lategan e vince la sua prima Dakar! Moraes il più veloce nell’ultima tappa

Leggi su Oasport.it

Yazeed Alcompleta l’opera ela classifica generale della2025 nella categoria riservata alle auto. Dopo il terzo posto del 2022, arriva dunque il primo successo in carriera dell’esperto saudita nella “Maratona del Deserto’, che regala inoltre alla Toyota il quarto sigillo complessivo nella manifestazione dopo i tre titoli di Nasser Al-Attiyah nel 2019, 2022 e 2023.Alè diventato il primo pilota dell’Arabia Saudita (che ospita l’evento per il sesto anno consecutivo) ad imporsi nella classe regina del rally raid più importante al mondo,ndo senza grossi patemi i 6’11” di margine che vantava nei confronti del suo avversario diretto Henkalla vigilia dell’ultimaandata in scena oggi tra le dune dell’Empty Quarter nei pressi di Shubaytah.La breve prova speciale odierna di 61 chilometri si è disputata con il format mass start ed in pratica i migliori quattro della classifica generale sono partiti tutti insieme, quindi era sostanzialmente impossibile (a meno di imprevisti o rotture) generare dei distacchi pesanti.