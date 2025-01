Ilrestodelcarlino.it - Al centro Zavattini il progetto : "Eridano, il Po"

Ilculturaledi Luzzara oggi alle 21 ospita la presentazione del, il Po" di Luca Boffi, con incontro con l’autore. Fondazione Un Paese è tra i vincitori del Piano per l’Arte Contemporanea-PAC2024, con il, il Po" dell’artista Luca Boffi, in arte Alberonero. Viene presentata un’opera in movimento che si compone di una serie di azioni performative lungo il corso del fiume Po. Il lavoro è destinato a far parte della collezione pubblica di Fondazione Un Paese a Luzzara, che punta a sviluppare un’opera ambiziosa e rilevante nella carriera dell’artista. Gli obiettivi del Piano per l’Arte Contemporanea sono quelli di incrementare le collezioni pubbliche con opere realizzate negli ultimi settant’anni, sostenere le committenze di nuove opere di artisti viventi, anche site-specific, colmare le lacune nelle collezioni pubbliche di arte contemporanea e incentivare buone pratiche nell’ambito della progettazione, programmazione, gestione e cura dell’arte contemporanea.