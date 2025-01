Unlimitednews.it - Agrigento Capitale Cultura, Savarino “Regione in campo con task force”

(ITALPRESS) – “Sono numerose le iniziative messe indal governo Schifani a supporto didellae lapresente oggi in prefettura lo ha ribadito”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Giusi, al termine della riunione che si è tenuta nel pomeriggio in prefettura ad, per fare il punto sull’organizzazione delle iniziative per laitaliana della2025.“LaSiciliana, attraverso il mio dipartimento, sta mettendo anche a disposizione il Corpo forestale per gli eventi che servono e anche le nostre riserve d’acqua – aggiunge -. L’abbiamo già fatto quest’estate e lo facciamo anche per il prosieguo, anche se le piogge di questi giorni ci fanno ben sperare che questo tema possa essere risolto, oltre che, come voi ben sapete, abbiamo anticipato 10 milioni sui lavori per la rete idrica in finanziaria e questi lavori possono già iniziare perché il problema diè legato anche al centro storico, una difficoltà di accesso anche delle autobotti e va risolto in maniera definitiva con la nuova rete idrica”.