Lanazione.it - A scuola con la pistola a 14 anni, poi la mostra ai compagni. Sgomento tra i genitori

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 gennaio 2025 – A 14si è presentato acon unavera e l’hata ai. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in un istituto comprensivo della provincia di Arezzo. Il ragazzo non sarebbe entrato in classe con l’arma, ma l’avrebbe fatta vedere fuori dal recinto scolastico. Tanto però è bastato per creare panico etra iuna volta che i figli hanno raccontato quanto accaduto. L’episodio è stato immediatamente circoscritto grazie all’intervento dei carabinieri, allertati dalla. I militari hanno aperto un'indagine e hanno segnalato il 14enne alla magistratura minorile. I carabinieri sono risaliti al proprietario dell'arma, uno zio del ragazzo che possiede diverse armi regolarmente denunciate, e il 14enne avrebbe ammesso di averla sottratto di nascosto al parente.