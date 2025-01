Foggiatoday.it - A San Severo c'è la rassegna ‘Suoni in Cantina’

Leggi su Foggiatoday.it

Al via lainpresso il Teatro Cantina Pugliese a San. Si tratta di quattro appuntamenti (tutti con inizio alle 21) con la musica per tutti i palati. Questo il programma.Il 24 gennaio ci sarà Antonio Onorato con il Napolitan Jazz Quartet per un incontro tra la.