A che ora Errani Vavassori-Aiava Jasika Australian Open 2025 | dove vederli in tv e streaming

Domani, sabato 18 gennaio, ci sarà l’esordio nel torneo di doppio misto deglidi Sarae di Andrea. Gli azzurri sono presenti nel draw in qualità di testa di serie n.1, ricordando lo storico successo a New York dell’anno passato. Per la prima volta, infatti, una coppia italica uomo-donna è stata capace di trionfare in uno Slam.LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GIRON DALLE 9.00LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LA DIRETTA LIVE DIALLE 4.00Sarita ecercheranno di replicare,ndo affrontare la coppia composta daglii Destaneee da Omar(wild card). Il duo tricolore vorrà mettere in campo la propria amalgama, carta vincente nell’avventura agli USdella stagione scorsa.